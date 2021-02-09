Вторник, 9 Февраля 2021 13:27

АрмИнфо. Авиакомпания Air Arabia 13 февраля 2021 года возобновит выполнение рейсов по маршруту Шарджа -Ереван- Шарджа.

Как сообщает пресс-служба ЗАО <Международные аэропорты Армения>, рейсы будут выполняться два раза в неделю, каждый вторник и субботу.

По вопросам наличия авиабилетов, их приобретения и других деталей обращайтесь в авиакомпанию.

Напомним, что въезд граждан на территорию Армении возможен лишь при наличии отрицательно теста на коронавирус нового типа (72 часа).