Вторник, 9 Февраля 2021 12:40

АрмИнфо.

Ереван, 09.02.21. АрмИнфо, Александр Аванесов. Состоялось заседание экспертной подгруппы по вопросам железнодорожного, автомобильного и мультимодального транспорта под председательством заместителей премьер-министров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

В заседании, которое прошло в дистанционном режиме, приняли участие отраслевые чиновники, входящие в состав профильных комиссий трех стран, сообщила 9 февраля пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур РА.

На заседании, отмечает источник, были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием существующей железнодорожной сети в регионе и возможностями автомобильных коммуникаций. Стороны обменялись предварительными мнениями по вышеуказанным вопросам. Дальнейшие обсуждения в подгруппах продолжатся в целях получения экспертной оценки.

Отметим, что вопрос о задействовании транспортных коммуникаций в регионе подпадает под 9- ый пункт трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

В состав экспертной подгруппы от Армении входят замминистра территориального управления Армен Симонян, замминистра экономики Варос Симонян, начальник оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Эдвард Асрян, начальник отдела России в Евразийском управлении МИД Артур Григорян, а также директор "Южно-Кавказской железной дороги" (дочерняя компания РЖД) Алексей Мельников и его заместитель Олег Шаталов.