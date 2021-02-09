Вторник, 9 Февраля 2021 10:59

АрмИнфо. Ни один из вопросов, включенных в повестку заседания Национального Собрания Армении, не адекватен тем вызовам, которые стоят перед страной. Об этом 9 февраля на очередном заседании парламента заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян.

По его словам, глава Азербайджана дал 4 года, 8 месяцев, 19 дней и 12 часов на возможный вывод российских миротворческих сил из Карабаха. Между тем, ни один из 16 вопросов не отражает возможные действия армянской стороны на подобное развитие событий. Между тем, продолжил депутат, время - важный фактор в решении стоящих перед страной вызовов. "Насколько предложенная повестка соответствует этим вызовам?", - задал вопрос депутат. Он констатировал, что вопроса как такого не было бы, если бы хоть один из 16 вопросов соответствовал требованиям времени. Депутат добавил, что бессмысленно от имени фракции представлять проект соответствующего решения, поскольку правящее большинство в любом случае его провалит. По этой причине, считает Симонян, именно большинство должно было проявить инициативу в данном вопросе, особенно по таким законопроектам, как закон "Об оружии", строительстве армии, приграничным районам, проблемам Карабаха и т.д.

В ответ председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян отметил, что перед Арменией стоят множество вызовов, на которые необходимо реагировать адекватно. Этим вопросом, продолжил скипер, занимаются различные институты власти. "Да, и парламент обладает определенными рычагами, но и другие обязанности Национального Собрания никто не признавал утратившими силу. Перед нами стоят множество других проблем, и мы не можем заниматься одним вопросом в ущерб другим. Это наша миссия и обязанность", - сказал Мирзоян. Он подчеркнул, что вопрос важности или неважности является условным понятием. В любом случае, депутаты от оппозиции, как заметил спикер, всегда активно участвуют в обсуждениях по представленным законодательным инициативам.

В свою очередь, депутат НС от правящего блока "Мой шаг" Геворк Папоян подчеркнул важность закона "Об образовании и науке", который напрямую связан с вопросом о безопасности государства. То же самое касается Земельного кодекса. Сегодня в стране порядка 48.8% земель сельскохозяйственного назначения практически не используются. "Это вызов для государства или нет?", - задал вопрос депутат. Между тем, добавил он, предложенными поправками в Земельном кодексе объемы необрабатываемых земель будут снижены до 28,8%. Он призвал внимательно отнестись к предложенной повестке, и не вводить общественность в заблуждение. -