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 Вторник, 9 Февраля 2021 10:43
Марианна Мкртчян

Ереван и Вашингтон обсудили ключевые вопросы повестки армяно-американского партнерства

Ереван и Вашингтон обсудили ключевые вопросы повестки армяно-американского партнерства

АрмИнфо.Вопросы армяно-американской двусторонней повестки обсудили в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филипп Рикер.

Как сообщает пресс-служба МИД, в этом контексте стороны особо подчеркнули роль площадки стратегического диалога между Арменией и США в продвижении и углублении повестки сотрудничества.

Айвазян и Рикер подтвердили взаимную приверженность продолжать практические усилия по еще большему укреплению армяно-американских отношений, в том числе путем проведения взаимных контактов и консультаций на различных уровнях, расширения многоотраслевого сотрудничества.

Собеседники также подробно обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.

В контексте шагов, предпринимаемых для адресации последствий турецко­азербайджанской агрессии против Арцаха, Айвазян обратил внимание собеседника на гуманитарные проблемы, в частности, недопустимость создания Азербайджаном препятствий в вопросе репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников.

Обоюдно была подчеркнута важность решения ключевых вопросов нагорно-карабахского мирного урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что четко закреплено в заявлении высоких представителей стран-сопредседателей, сделанном 3 декабря.  Глава МИД Армении акцентировал внимание на важность умножения усилий по борьбе с ксенофобией для установления прочного мира и безопасности в регионе, в том числе путем исключения повторения массовых нарушений прав человека.


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