Понедельник, 8 Февраля 2021 21:32

АрмИнфо. В Арцахе стартовал зимний призыв на обязательную военную службу.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха, зимний призыв 2021 года в АО проводится с соблюдением всех правила эпидемиологической безопасности.

Место службы определяется путем жеребьевки. Организаторы мероприятия всереспубликанского значения уверяют, что есть все предпосылки для проведения первого призыва послевоенного периода на высоком уровне и пополнения воинских частей.

Отметим, что это первый призы в АО НКР после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха.