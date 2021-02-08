Понедельник, 8 Февраля 2021 20:23

АрмИнфо.В целях безопасности обновлен порядок въезда иностранных граждан на территорию Республики Арцах в послевоенный период. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР проинформировали, что граждане зарубежных стран, желающие посетить Республику Арцах, должны сначала обратиться в Министерство иностранных дел Арцаха для получения разрешения на въезд.

"Эта процедура распространяется как на иностранных граждан, которым необходима въездная виза, так и на граждан из безвизовых стран.

C учетом соображений безопасности информация о заявках также передается российским миротворческим силам

После утверждения заявки иностранные граждане получат соответствующее уведомление и после оформления визы в постоянном представительстве Республики Арцах в Ереване, смогут прибыть в Арцах", - проинформировали в МИД НКР.

При этом во внешнеполитическом ведомстве касаясь сроков предоставления въездных виз, отметили, что проводится соответствующая работа по совершенствованию механизма.

"Разрешение на въезд выдается в течение 3-4 рабочих дней. Конечно, иногда процесс может занять больше времени, о чем будет уведомлен гражданин иностранного государства, подавший заявку.

Механизм находится в процессе внедрения. В последние дни по указанной процедуре в Республику Арцах прибыли представители ряда зарубежных СМИ и международных организаций", - подытожили в Степанакерте.

Ранее экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента РА Микаэл Минасян сообщил о том, что на прошлой неделе в Арцах не пустили группу французских журналистов, которые заранее получили надлежащую аккредитацию. "В Лачине их останавливают миротворцы и спрашивают: - Вы куда?

Когда журналисты говорят, что в Арцах и показывают аккредитацию, миротворцы им запрещают въезд, говоря о том, что вы въезжаете в Азербайджан, и аккредитация, полученная в Армении - недействительна. Если хотите въехать - получайте азербайджанскую аккредитацию. Делать нечего, делегация возвращается в Ереван - к послу Франции. Посол Франции - Джонатан Лакот - неофициально связывается с Николом, и пытается понять, что же происходит. А Никол ему отвечает, что да, 11-го января мы договорились, что международные медиа должны получать азербайджанскую аккредитацию, да и вообще, лучше, чтобы они во все эти дела не вмешивались. Джонатану Лакоту не осталось ничего, как промолчать", - заверил Минасян.

Для уточнения правдивости данных заявлений Минасяна АрмИнфо обратилось в посольстве Франции в РА, однако в дипломатическом представительстве не стали каким- либо образом комментировать данные утверждения экс-посла РА в Ватикане.