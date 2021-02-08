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 Понедельник, 8 Февраля 2021 19:48

Сотрудничество Банка ВТБ (Армения) и группы компаний Макс Фиш открывает новые возможности для развития рыбоводства в Армении

Сотрудничество Банка ВТБ (Армения) и группы компаний Макс Фиш открывает новые возможности для развития рыбоводства в Армении

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и группа компаний Макс Фиш начали свое сотрудничество еще с 2013 года в рамках рассчетно-кассовых и кредитно-документарных продуктов.

А недавно Банк профинансировал одну из компаний группы, ООО «Мак Фиш», тем самым предоставив клиенту новые возможности для развития бизнеса в отрасли рыбоводства в Армении. Сделка финансирования позволит компании увеличить объёмы водоемов для выращивания рыб, повысить качество продукции, улучшить процесс приобретения сырья, сделав его более доступным и удобным.

 

Сегодня группa компаний Макс Фиш, благодаря накопленному опыту ведения бизнеса рыбоводства и профессиональным навыкам управления данного направления бизнеса, являются одними из крупнейших представителей рыбоводства в Армении. Основными видами деятельности компаний являются рыбоводное хозяйство, в частности выращивание и воспроизводство осетровых, лососевых видов рыб, форели и другой рыбной продукции и торговля рыбой, морепродуктами. Большая часть готовой продукции экспортируется и имеет большой спрос в крупнейших торговых сетях РФ.  

 

Клиент имеет пруды и бассейны, предназначенные для искусственного выращивания рыб в нескольких поселках Араратского региона с общей площадью около 14 га, которые дают возможность выращивать в среднем ежегодно до 2,700 тонн рыбы. Продолжая развиваться, в 2020г. группа увеличила общую площадь озер на 5 га, а на данный момент начала также строительство нового производственного здания площадью в 1,500 кв. м., предусмотренного для производства рыбной продукции.

 

Сотрудничество с Банком ВТБ (Армения) позволит группе компаний Макс Фиш реализовать дальнейшие планы развития бизнеса: расширить производство, увеличить производственный ассортимент, повысить качество армянской рыбной продукции и привести к более широкой доступности на рынках экспорта.

 

Кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений Банка ВТБ (Армения). Для каждого клиента со стороны Банка применяется индивидуальный гибкий подход финансирования, с учетом особенностей вида деятельности бизнеса.

Предоставляемые Банком кредитные продукты и финансовые инструменты направлены на решение различных задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса.

 

Более подробную информацию о продуктах кредитования малого и среднего бизнеса Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке 

https://www.vtb.am/ru/business/business-credits#!, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.


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