Понедельник, 8 Февраля 2021 19:32

АрмИнфо.Посол России в Армении Сергей Копыркин принял участие в организованной Армянским государственным педагогическим университетом им.Х.Абовяна Республиканской научной конференции "Участие армянского народа во Второй Мировой войне".

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, в своем приветственном слове глава дипмиссии отметил, что проведение приуроченного к 75-летию Великой Победы мероприятия в текущем году имеет символическое значение, ведь 2021 г. - год 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Копыркин подчеркнул важность подобных представительных мероприятий в контексте противодействия попыткам переписать историю и принизить решающую роль народов СССР в Победе над гитлеровским фашизмом, неоценимый вклад в которую внёс армянский народ.

Меж тем, согласно сообщению пресс-службы ЕГПТ, Копыркин также констатировал, что сегодня важно защищать не только границы Родины, но и истории. "У того, кто не помнит истории, мрачное будущее. Героизм наших отцов и дедов обязывает нас не допустить повторения этой трагедии", - сказал российский дипломат.

В свою очередь советник Посольства Беларуси в Армении Вячеслав Лысуха, говоря о боевых действиях и трагедии Второй мировой войны, коснулся партизанского движения и важного участия армян в ряде боевых операций. Он подчеркнул героизм армянских генералов, возглавляющих сражения за освобождение Беларуси, в частности Ованеса Баграмяна, и добавил, что тема конференции особенно актуальна сегодня, важна переоценка истории.

Ректор педагогического университета Рубен Мирзаханян подчеркнул, что Вторая мировая война была для армянского народа патриотической войной, так как армяне защищали свою Родину. <Война 1941-1945 годов была для нас поистине патриотической. Во время войны армянский народ защищал свою родину, Армению, входившую в состав Советского государства, от уже спланированного нападения турецких бандитов. Двадцать пять подразделений этого государства были сосредоточены на армяно-турецкой границе, готовые перейти границу для совершения нового геноцида, более ужасного, более трагичного с его последствиями. Война была большой патриотической для нашего народа, потому что в ХХ веке, как и на протяжении всей нашей истории, мы, армяне, не имели такого массового участия народа в военных действиях, как в 1941-45 годах>, - сказал он, добавив, что сегодня более чем актуальны исторические исследования участия нашего народа во Второй мировой войне.