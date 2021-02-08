Понедельник, 8 Февраля 2021 19:23

АрмИнфо.Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян встретился с родителями и родственниками военнослужащих, пропавших без вести во время войны, развязанной 27 сентября.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Арутюнян рассказал о поисковых работах, проводимых в районах боевых действий, отметил, что информация о результатах проведенных работ регулярно публикуется, а процесс идентификации продолжается.

Глава оборонного ведомства ответил на вопросы участников встречи, ответил на предложения, дал поручения руководителю военной полиции Минобороны и руководителям других ответственных подразделений.

При этом он заверил, что предпринимаются все необходимые действия для сбора, сравнения и сопоставления информации о возможном местонахождении пропавших без вести с целью более эффективной организации процесса поиска.

По уверению Арутюняна в ответ на поднятые вопросы, по ряду дел ведется следствие. Министр заверил, что все виновные будут наказаны в рамках уголовных дел, возбужденных за преступные действия или бездействие. Арутюнян подчеркнул, что процесс находится в правовом поле, необходимо дождаться окончания расследования.

Стоит отметить, что согласно сегодняшним данным в ходе поисковой операции в Арцахе было обнаружено 1367 тел. Все они отправлены на идентификацию.

Также заметить, что всё еще нет данных о точном числе пропавших без вести, погибших и плененных в ходе агрессии Азербайджана в тандеме с Турции и при поддержке наемников их Сирии против Нагорного Карабаха.