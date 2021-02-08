Понедельник, 8 Февраля 2021 18:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 территория, прилегающая к 4-ому жилому дому, на пр. Гая в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 27, 31, 33, 35, 37 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 45 в кв. “Исаакян”, жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9 в кв. “Туманян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 51 на пр. Аршакуняца, жилой дом 15 на улице Агаяна, жилой дом 8 на улице Ехбайрутяна;

11։00-17:00 собственные дома 32-73 на улице Ин Ереванци, собственные дома 17-41 на улице Руставели, жилой дом 5 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 26 на улице Арагаца, 51 на улице 9 Мая, собственные дома на улице Арагаца, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 3, 4, 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1 на улице Хачатряна, 10 , 12 на улице А.Акобяна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Арарат; частично улицы Араратян, Пушкина в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-15:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам: ул. Маркса 93, 96, ул. Атарбекяна 105, ул. Мясникяна 159 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

11:30-16:00 частично квартал “Нораван” в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-16։30 квартал “Ванаовит”, компания “Г-Телеком”, тыл вооружённых сил, ООО “Бадалян ев ехбайрнер”, “С.Овакимян”, “Волоран”, “Цовасар фармс”, “Н.Торосян”, “СЛЛ газ”, “Эва Мак”, воиснкая часть МО, ООО “А.Бабоян”, “Зеник Саргсян”, “С.Манукян”, “Папян ев вординер” в общине Прошян;

11:00-17:00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Ширакской области:

10:00-16:00 квартал “Ин дпроц” села Цогамарг в Ашоцком регионе;

11:00-14:00 села Гетк, Еразгаворс и Баяндур в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:20-11:00 жилые дома 3, 4, 5, 6 на улице Шаумяна в городе Каджаран;

11:00-15:00 частично улицы Арегаци, Комитаса, Татеваци, Йоляна в городе Горис;

12:00-17:00 село Нораван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.