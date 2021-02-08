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АрмИнфо.Первый президент РА Левон Тер- Петросян в своей резиденции провел встречу с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом.
Согласно сообщению пресс-секретаря Тер-Петросяна Армана Мусиняна, в ходе беседы, продолжавшейся более часа, собеседники коснулись ситуации в Армении и Арцахе, перспектив дальнейшего развития внутриполитических процессов в Армении, а также ряда экономических, социальных и гуманитарных вопросов.
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|Сотрудничество Банка ВТБ (Армения) и группы компаний Макс Фиш открывает новые возможности для развития рыбоводства в Армении
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|Левон Тер-Петросян и Джонатан Лакот обсудили текущую ситуацию в Армении и Арцахе
|Депутат: Власти Армении прибегли к очередной манипуляции, отказавшись от проведения внеочередных парламентских выборов
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|Ситуация в зоне карабахского конфликта в повестке визита Венди Мортон в Азербайджан
|Литовские депутаты призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных и военнопленных
|Генпрокурор: В 2021 году безусловным приоритетом станет обеспечение естественной жизнеспособности населения Сюникской области
|Премьер-министр РА: В ближайшее время начнется процесс формирования Министерства внутренних дел
|Оппозиция ответит митингами действующей власти Армении
|Президент Европейского совета совершит турне по Южному Кавказу
|Из Нижнего Новгорода открывается воздушное сообщение с Арменией
|Посольствo России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса
|Омбудсмен: Присутствие азербайджанских вооруженных сил на дорогах Сюникской области Армении противоречит основам международной системы прав человека
|Действующие власти Армении решили отказаться от внеочередных парламентских выборов
|В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Политического офиса Движения «Талибан»
|МЧС Армении предупреждает о землетрясениях слабой и средней силы в ближайшие дни
|Вице-премьер: Армяно-иранское сотрудничество имеет обширную повестку, которая должна осуществляться поэтапно
|Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в 5 км к северо-востоку от армянского села Шоржа
|Банк ВТБ (Армения) запускает потребительские кредиты под залог недвижимости
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Первый президент Армении провел встречу с послом США
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Спикер: Китай является одним из важных партнеров Армении, а политический диалог между Арменией и Китаем находится на высоком уровне
|В Степанакерте положительно расценили признание Южной Австралией права народа Арцаха на самоопределение
|Автономия академии наук Армении может оказаться под угрозой
|У Армении появится таможенный атташе в Брюсселе
|Министр: Сейчас, как никогда, соотечественникам, проживающим в приграничных регионах, необходимо приобщиться к культуре
|Чешские парламентарии призывают Баку вернуть всех армянских пленных
|Посол Армении и американский конгрессмен обсудили послевоенную ситуацию в Карабахе
|И. о директора ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" назначен постоянным представителем Республики при ВМО.
|За минувшие сутки в Армении выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом
|Глава общины Неркин Хндзореск подтвердил факт проведения разграничений на территории общины с применением системы GPS
|Мария Захарова сообщила о переговорах по организации поездки миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах
|Премьер-министр обсудил с послом Швеции вопросы развития армяно-шведского сотрудничества
|Оник Гаспарян посетил с рабочим визитом 1-ую и 4-ую армейские соединения
|Туркменистан и Международный союз автомобильного транспорта намерены расширять сотрудничество
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5 февраля
|IDBank раньше времени завершил размещение первого в 2021 году транша облигаций
|Комиссар по делам Диаспоры Армении в краткосрочном плане ожидает определенного оттока населения
|Тюрколог: Медведев констатировал преобладание realpolitik в отношениях Москвы с Анкарой
|Замминистра: С сентября 2023 года в Армении начнут применяться новые стандарты образования в школах страны
|Серж Саргсян и Сергей Копыркин обсудили последствия войны в Нагорном Карабахе
|ППА предлагает ужесточить наказание за государственную измену и шпионаж
|Арман Татоян: Азербайджан нарушает фундаментальное право жителей Мегри на воду
|Джалал Арутюнян получил новую должность
|За минувшие сутки в Армении выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом
|Вице-премьер Армении провел встречу с жителями Кашатага
|Конгрессмен Брэд Шерман потребовал разъяснений от посла США в Азербайджане
|Секретарь Совбеза Арцаха: Госорганы страны формируют профессиональные воинские подразделения на контрактной основе
|Эксперт: В отношениях с Ираном Армении чрезвычайно важно избавиться от иллюзий
|Спасательные группы ГСЧС Арцаха и сегодня не будут проводить поисковых работ
|Читать больше
|Георгий Дерлугьян: Если заговор и был, то это был заговор пантюркистов…
|Тюрколог: Медведев констатировал преобладание realpolitik в отношениях Москвы с Анкарой
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