Понедельник, 8 Февраля 2021 16:40

АрмИнфо.Власти Армении прибегли к очередной манипуляции, отказавшись от проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом 8 февраля журналистам заявил глава партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян.

По его словам, с 10 ноября на оппозиционном поле страны имелось всего одно требование - отставка премьер-министра, по которому был сформирован консенсус, согласно которому парламент должен был избрать нового главу правительства. Однако в противовес общественному требованию, премьер-министр начинает никчемные переговоры. Тем самым, все общественное поле страны подверглось манипуляциям, вызванным ложными повестками. Никто, как отметил Марукян, не был против внеочередных парламентских выборов, но представители власти потребовали взамен подписать меморандум. "Если бы они хотели проводить выборы, распустили бы парламент, и провели бы эти выборы",

- заявил Марукян, призвав не обращать внимания на заявление властей. "Серьезно не воспринимайте это заявление, внеочередные выборы будут",

- отметил депутат, добавив, что власть изначально не ставила перед собой задачу проведения новых выборов, намереваясь поддерживать политическое поле в турбулентной подвешенности, постоянно меняя свои намерения, и, тем самым, избегая ответов на куда более важные проблемы. К примеру будет ли восстановлена армия, какой будет в будущем Армия обороны Арцаха, как решается вопрос беженцев.

Отметим, что к вопросу о выборах обратилась и руководитель правящей в стране фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. На брифинге в Национальном Собрании она заметила, что поскольку парламентские и внепарламентские силы не сформировали свою позицию по проведению в Армении и не пришли к общему знаменателю по вопросу о проведении внеочередных парламентских выборов, значит, новых выборов не будет. По ее словам, для проведения внеочередных парламентских выборов отсутствует и общественное требование. От политических сил не последовало положительной реакции на предложение правящего блока о проведении новых выборов. Между тем, в выборах участвует не только власть, но и оппозиция. Отвечая на вопрос о возможности обострения в этой связи внутриполитической ситуации в стране, Макунц заметила, что вопрос смены власти необходимо осуществлять исключительно путем выборов.

Напомним, что ранее фракция "Мой шаг" после встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявила об отказе властей от проведения досрочных парламентских выборов.