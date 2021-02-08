Понедельник, 8 Февраля 2021 14:40

АрмИнфо. В 2020 году в Сюникской области Армении зафиксировано снижение количества уголовных дел на 5% - 744 случая против 783 в 2019 году. Об этом было сообщено на совещании, которое провел в области генеральный прокурор РА Артур Давтян.

Как передает пресс-служба ведомства, генпрокурор на месте обсудил деятельность областной прокуратуры в новых реалиях, созданных после 44-дневной арцахской войны, в условиях, связанных с защитой основных прав населения региона, обеспечением безопасности и повышения эффективности борьбы с преступностью. Было, в частности, отмечено уменьшение количества особо тяжких, тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Зарегистрирован 1 случай убийства против 4 случаев годом ранее прошлого года, покушений на убийство не зарегистрировано, количество случаев умышленного причинения тяжких телесных повреждений увеличилось на 5 случаев - 13 против 8. Количество дел о преступлениях против собственности в области уменьшилось на 7 случаев. По сравнению с прошлым годом количество краж со взломом значительно снизилось примерно на 38% - с 31 до 19. Эти данные во многом связаны с введением чрезвычайного положения из-за коронавируса, а также с ограничениями, введенными военным положением в стране.

За год было выявлено 36 случаев коррупционных преступлений, что на 6 случаев или на 20% больше, чем в прошлом году. В связи с этим увеличилось количество возбужденных уголовных дел по данному виду преступлений.

В области зарегистрировано 55 нарушений ПДД, почти столько же, сколько и в 2019 году, но количество ДТП со смертельным исходом оказалось больше на 2 случая - 17 против 15 годом ранее.

Рассматривая последствия войны, особенно в области дорожного сообщения в Сюникской области, генеральный прокурор РА особо подчеркнул необходимость увеличения усилий правоохранительных органов, особенно полиции, для обеспечения транспортного сообщения южных населенных пунктов области с областным центром и другими районами республики

На территории области в 2020 г. резко увеличилось количество случаев незаконной торговли оружием и боеприпасами - 23 случая, что почти в 4,5 раза превосходит показатели предыдущего года (5). Это во многом объясняется тем фактом, что Сюникская область, особенно город Горис, на протяжении всей войны был главным центром связи и коммуникации между Арменией и Арцахом. Во время и после войны были выявлены многочисленные случаи незаконной переброски оружия из Арцаха на территорию Армении, о чем свидетельствуют результаты проверок на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на основных автомагистралях региона.

Генеральный прокурор РА Артур Давтян поручил в 2021 году предпринять активные действия по выявлению возможного незаконного оборота вооружений и боеприпасов, скопившихся среди населения в регионе с использованием, как разъяснительной работы, так и оперативно­разведывательных средств.

В целом генпрокуратур выразил удовлетворение уровнем общественного порядка в регионе, особенно в условиях чрезвычайного и военного положения, беспрецедентного потока людей и транспорта в 2020 году. Артур Давтян отметил, что в 2021 году обеспечение естественной жизнеспособности населения региона, особенно населения приграничных территорий, обеспечение основных прав на жизнь, свободное передвижение и проживание, путем тесного сотрудничества с подразделениями российских пограничников, особенно с общественными органами, несущими службу в регионе, является безусловным приоритетом.

Основываясь на тенденциях, зафиксированных в прошлом году в отношении определенных видов преступлений, генеральный прокурор РА также дал конкретные указания по повышению эффективности прокурорского контроля за законностью предварительного расследования.