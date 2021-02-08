Понедельник, 8 Февраля 2021 14:23

АрмИнфо. Реформы судебно-правовой системы являются важнейшей задачей правительства Армении. Об этом 8 февраля на совещании, посвященном реформам в полицейской системе, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян

По его словам, в ближайшее время начнется процесс формирования Министерства внутренних дел. В текущем году ожидаются ощутимые результаты в формировании патрульной службы. Данный процесс уже начался, и на совещании необходимо будет определиться с решениями по актуальным задачам. Программа, как напомнил премьер-министр, по причине военных действий, несколько затянулась. Сегодня, продолжил глава правительства, крайне важно завершить данную часть проекта в установленные сроки.

Отметим, что одним из направлений реформ станет создание министерства внутренних дел, которое будет разрабатывать политику и нести политическую ответственность за процесс реформ. Инициативой предлагается сохранить должность начальника полиции при условии, что его будет назначать премьер- министр по предложению министра Предусмотрено разграничить гражданскую службу в полиции от воинской. К примеру, управление виз и паспортов и учетный центр расследований станут гражданской службой. Планируется также создать Патрульную службу и единый центр оперативного управления. Это произойдет в результате объединения подразделения Дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Предлагается также включить в структуру министерства Центр финансового мониторинга Центрального банка, а также включить функции Миграционной службы в новую организационно-правовую структуру полиции. В рамках реформ предусмотрено реорганизовать внутренние войска в Национальную гвардию, которая сможет в соответствующих случаях участвовать в поддержании общественного порядка, обеспечивать охрану объектов стратегического значения (функции Главного управления государственной охраны передаются Национальной гвардии). Предусматривается, что Нацгвардия будет участвовать в предотвращении и пресечении массовых беспорядков, в осуществлении антитеррористических мероприятий, в обеспечении правового режима военного положения и в чрезвычайных ситуациях, при оказании помощи в проведении поисково-спасательных операций в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф, в обеспечении безопасности перевозки специальных грузов.

Напомним, что цель реформы - преобразовать полицию в современные, специализированные и технически оснащенные, уважаемые и благонадежные силы правопорядка, создать образ полицейского, присущий демократическому правопорядку. Для достижения этой цели предлагается решить ряд вопросов, в частности, пересмотреть и реформировать систему подготовки и повышения квалификации сотрудников полиции с точки зрения как содержания программы, так и метода подготовки, создать исполнительный орган с механизмами разработки и реализации политики, подотчетности и гражданского надзора, а также провести структурный и функциональный анализ полицейской службы в соответствии с изменениями в основных направлениях реформы.