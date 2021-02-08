Понедельник, 8 Февраля 2021 13:57

АрмИнфо.Координатор Движения по спасению Родины, представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян назвал три причины, по которым власти Армении решили отказаться от идеи проведения досрочных парламентских выборов.

Так, Сагателян на своей странице в Facebook выразил убеждение, что первая причина в том, что человек, цепляющийся за кресло премьер-министра, понял, что у него нет шансов воспроизвести себя через выборы, поскольку это просто невозможно. "Во-вторых, этот же человек понял, что если он пойдет по этому пути, то у него будут серьезные проблемы с собственной командой, так как большинство случайно оказавшихся в парламенте "рюкзаков" чувствует опасность безвозвратно потерять мандат, и в-третьих, они думают, что Движение "сдулось", и если еще немного отвлекут внимание общества своими ложными повестками, то сотворенное ими будет переварено, пройдет и будет забыто", - отметил координатор Движения по спасению Родины.

В этой связи Сагателян заверил, что правящая сила серьезно просчиталась в своих расчётах, поскольку популисты-предатели могут обмануть свой народ единожды, во второй не получится, а те граждане, которые думали избавиться от этой власти посредством выборов, выйдут на улицы.

Дашнакцакан анонсировал следующий митинг. По его словам, он пройдет 20 февраля на Площади Свободы.

В заключение Сагателян подчеркнул, что оппозиция: как парламентские так и внепаламенские силы - никогда не выступала против проведения внеочередных выборов, а наоборот подчеркивал их императив, и даже

представила дорожную карту по их проведению путем формирования временного правительства по выводу страны из кризиса и организации в течение года электоральных процессов.

В свою очередь секретарь оппозиционной парламентской фракции партии "Процветающая Армения" Арман Абовян на своей странице в Facebook реагируя на заявление властей об отсутствии общественного требования о проведении досрочных парламентских выборов, в частности, отметил: "Хочется напомнить, что парламентская оппозиция в лице партии "Процветающая Армения" и ее лидера Гагика Царукяна согласилась обсуждать с премьер-министром Николом Пашиняном лишь условия проведения внеочередных парламентских выборов и оставшиеся вопросы (при нынешней власти), справедливо потребовав, чтобы Пашинян ушел без какого-либо политического торга. Сам Царукян неоднократно заявлял о том, что в Армении нет альтернативы смене кабинета министров, и что внеочередные выборы должны пройти только после ухода Пашиняна. Так что перестаньте лгать, это не поможет вам продлить политическую жизнь вашей власти. Правительство Пашиняна вновь пытается бездарно лгать, вернее врут и даже не краснеют", - подчеркнул Абовян.

Накануне, пресс-служба правящей фракции "Мой шаг", после встречи с премьер- министром Армении Николом Пашиняном, завил об отсутствии общественного требования по проведению досрочных выборов в Республике.

"По итогам встречи было констатировано, что предложение премьер-министра о проведении внеочередных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции. Более того, широкие слои населения не требуют внеочередных выборов, фракция "Мой шаг" продолжает поддерживать премьер-министра и правительство в деле реализации дорожной карты, представленной 18 ноября", - заявили во фракции.