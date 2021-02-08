Понедельник, 8 Февраля 2021 11:56

АрмИнфо. Из международного аэропорта Стригино (управляется УК <Аэропорты Регионов>) открываются рейсы из Нижнего Новгорода в Ереван. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба аэропорта.

На сайте ведомства отмечается, что улететь в столицу Армении из Нижнего Новгорода можно будет уже с 12 февраля. Выполнение рейсов запланировано с частотой раз в неделю - по пятницам. Время в пути составит около трех часов. Вылет из Стригино - в 23:30, прибытие в аэропорт столицы Армении Звартноц - в 03:25. Обратно рейсы будут выполняться по субботам с вылетом из Еревана в 04:25 и посадкой в Нижнем Новгороде - в 06:20. Время - местное для каждого аэропорта.

Полеты будет выполнять авиакомпания "Икар" на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров. Маршрут станет первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва. Решением правительства Российской Федерации аэропорт Стригино получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 февраля.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию страны воздушным транспортом, на борту самолета должны заполнить анкету прибывающего и заполнить форму на портале Госуслуг до вылета в РФ (при приобретении билета, не позднее регистрации на рейс). В течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию граждане должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о его результатах в специальной форме на портале Госуслуг.

Международный аэропорт Стригино предпринимает меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных органов власти. На территории пассажирского терминала необходимо: - обязательно носить защитные маски и перчатки; - обрабатывать руки дезинфицирующими средствами; - соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров; - минимизировать количество сопровождающих лиц и ограничить пребывание на территории аэропорта до 2-х часов.