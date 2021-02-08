Понедельник, 8 Февраля 2021 11:50

АрмИнфо.Посольствo России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела.

Так, согласно сообщению дипломатического представительства, в связи с большим количеством обращений желающих записаться на консульский прием с 11 февраля 2021 года будет открыта возможность оформления записи на 3 месяца вперед.

Соответствующие ссылки размещены в разделе <Консульские вопросы> Интернет-сайта Посольства России в Армении.

При этом прием по вопросам оформления свидетельств о рождении, свидетельств о смерти и свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию временно в виде исключения будет осуществляться без записи в электронной очереди.

С 11 февраля 2021 года для получения указанных документов необходимо написать письмо на электронную почту консульского отдела (consarmenia@mid.ru) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и телефона заявителя.

Обращаем внимание, что консульский прием осуществляется в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности. Посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

В случае возникновения экстренных и форс-мажорных обстоятельств записи на прием в электронной очереди могут быть отменены.

Отметим, что в связи с неблагоприятной в Армении ситуацией с коронавиурсом нового типа и введенных правительством РА ограничений, консульский отдел посольства РФ в нашей стране на протяжении и нескольких месяцев не предоставлял консульских услуг.