Понедельник, 8 Февраля 2021 11:19

АрмИнфо.. Действующие власти Армении решили отказаться от внеочередных парламентских выборов.

Так, согласно пресс-службе правящей фракции "Мой шаг", накануне они провели встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"По итогам встречи было констатировано, что предложение премьер-министра о проведении внеочередных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции. Более того, широкие слои населения не требуют внеочередных выборов, фракция "Мой шаг" продолжает поддерживать премьер-министра и правительство в деле реализации дорожной карты, представленной 18 ноября", - говорится в сообщении фракции.

Примечательно, что данное заявление последовало после того, как два дня назад второй президент Армении Роберт Кочарян в одном из своих интервью заявил о возвращении в большую политику и намерении активно участвовать в процессах, происходящих в стране.

А неделей ранее, Роберт Кочарян опять же в интервью армянским СМИ заявил, что если досрочные выборы состоятся, то он вместе с командой примет в них участие и одержит в них победу.

Стоит заметить, что после подписанного премьер-министром Армении в ночь с 9 на 10 ноября печально известного документа о капитуляции на фоне конфликта в Карабахе, развязанного турецко-азербайджанским тандемом при вовлечении наемников из Сирии, по стране прошла волна акций протестов. Отставки премьер-министра Никола Пашиняна потребовали как оппозиционные силы, так интеллигенция и духовенство. С призывом к отставке выступили Католикос всех армян Гарегин Второй, Католикос Дома Киликийского Арам Первый, представители диаспоры, главы ВУЗов.