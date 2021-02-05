Пятница, 5 Февраля 2021 21:29

АрмИнфо.Армяно-иранские отношения отличаются многовековой дружбой, основанной на взаимном доверии и взаимоуважении. Об этом 5 февраля в ходе встречи с послом Ирана в Армении Аббасом Бадахшаном Зохури заявил вице-премьер РА Тигран Авинян.

В ходе встречи, как передает пресс-служба правительства РА, Тигран Авинян коснулся ситуации в регионе из-за военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Вице-премьер уделил особое внимание вопросу обмена пленными как приоритетного для Армении.

Стороны сошлись во мнении, что армяно-иранское сотрудничество имеет обширную повестку, которая должна осуществляться поэтапно. Они также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В контексте реализации договоренностей, достигнутых с Ираном, Тигран Авинян подчеркнул важность строительства линии электропередачи Иран- Армения в 400 кВ и строительства подстанции "Нораван".

Вице-премьер отметил, что одним из основных стратегических направлений сотрудничества является программа "Газ в обмен на электроэнергию", возможность продления срока действия соглашения, а также достигнутую в декабре 2020 года договоренность об увеличении объемов бартерных поставок. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся международного транспортного коридора Персидский залив - Черное море.

Вице-премьер также рассказал о возможностях сотрудничества в области информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе в рамках регионального телекоммуникационного проекта Европа-Армения-Иран-Катар.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Армения присоединилась к региональному проекту создания телекоммуникационной связи Европа - Армения- Иран- Катар. С помощью этой программы будет создана транзитная связь, соединяющая страны Персидского залива и Азии с Европой. Новый канал станет альтернативой сегодняшнему морскому маршруту, который фактически пройдет через Армению в обход Азербайджана и Турции. Кстати, за проект боролись Турция и Азербайджан.

В настоящее время продолжается также строительство ЛЭП Иран-Армения, благодаря которой появится возможность создания энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия. Стоимость иранского участка проекта составляет 107 млн долл. В этом году должны стартовать работы по строительству ЛЭП Армения -Грузия, стоимость данного участка проекта равна 303 млн долл.

Кроме того, в 2021 году предусмотрено нарастить объемы бартерной операции газ в обмен на электроэнергию, в рамках которой Иран поставляет Армении 1 кубм газа, получая взамен 3 куб.м. При этом,1 квт/ч электроэнергии остается у армянских производителей.