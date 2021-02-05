Пятница, 5 Февраля 2021 19:06

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), ориентируясь на потребностях своих клиентов, продолжает расширять продуктовую линейку. На этот раз Банк предлагает потребительские кредиты под залог недвижимого имущества. Кредит предоставляется физическим лицам на любые цели и может стать наилучшим решением для покрытия потребительских расходов.

Главным преимуществом потребительского кредита под залог недвижимости является возможность оформления кредита на сумму до 10 млн. драмов РА только на основании факта работы клиента, без дополнительных проверок платёжеспособности.

Кредит имеет также следующие преимущества:

- исключена необходимость отслеживания Банком целевого использования кредита. Клиент имеет возможность использовать кредитные средства на различные потребительские цели по своему усмотрению.

- быстрая процедура получения кредитных средств: максимальный срок принятия предварительного решения 2 рабочих дня.

- выдача кредита осуществляется единовременно, в безналичной форме на банковский счет клиента.

Основные условия кредитования:

годовая номинальная процентная ставка - 13.6% или 14.6% (эффективная годовая процентная ставка 17.7%-21.9%)

сумма кредита- от 800 тыс. до 50 млн. драмов РА, но не более 60% от стоимости залога (в зависимости от местонахождения недвижимости)

срок кредита- от 1-го года до 10-и лет

способ погашения – аннуитетные равномерные ежемесячные платежи, а в случае досрочного погашения кредита, штраф не применяется.

Обеспечением кредита могут быть квартиры, жилые дома, офисные территории, действующие магазины, рестораны/кафе, гостиничные комплексы на территории РА. Оценка рыночной стоимости залога осуществляется со стороны Банка бесплатно.

Кредит может быть оформлен на имя физического лица, являющегося резидентом РА, имеющим постоянную прописку или фактическое местожительство. Данный вид кредита предоставляет возможность при необходимости привлечения также созаемщика (не более чем 2-х), который должен быть в родственных связях с заемщиком.

Более подробную информацию об условиях кредита, а также требованиях и применяемых комиссиях можно узнать на сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits/ansharzh-gowyk-i-gravov-vark, филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.