Пятница, 5 Февраля 2021 18:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 7 на улице Гюликевхяна;

11։00-17:00 жилой дом 21 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 4 на улице Галшояна, жилые дома 14, 16, 18, 18/1, 25 на улице Мара, жилые дома 25, 27 на улице Микояна, ясли-детский сад N112 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; правительственный автопарк, управление госавтоинспекции, музыкальная школа (пр. Исакова), ряды 1-5 в Сари Таге; частично собственные дома на улицах Сари Тага 1-3, собственные дома 5-43 на улице Вормнадирнера, собственные дома 63-211 на улице Хоренаци, жилой дом 2а на улице Гераци, жилой дом 24 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат;

10:30-14:30 частично село Аревшат;

10:30-16:00 частично село Норашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 территория, прилегающая к офису Шин, в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Лорийской области:

11:00-17:00 частично город Ванадзор;

в Ширакской области:

10:00-16:00 1-ая улица села Тавшот в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

11:00-16:00 частично село Хот;

11:00-17:00 частично село Вагатни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.