Пятница, 5 Февраля 2021 18:09

АрмИнфо. Китай является одним из важных партнеров Армении, а политический диалог между Арменией и Китаем находится на высоком уровне. Об этом 5 февраля в ходе встречи с послом КНР в РА Фанем Юнем заявил председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи спикер отметил, что сотрудничество между законодательными органами двух стран активно

продолжается. Глава армянского парламента упомянул о визите в Республику Армения в прошлом году заместителя председателя

Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей КНР Шен Юееу. <Несомненно, визит придал новый импульс

сотрудничеству двух стран>, - сказал глава парламента.

Обе стороны были уверены, что после окончания эпидемии необходимо активизировать личные контакты между парламентариями и делегациями. В контексте двустороннего сотрудничества Арарат Мирзоян также отметил активные и эффективные контакты между Национальным собранием и посольством. В ходе встречи спикер Национального Собрания РА заявил о необходимости безотлагательного решения гуманитарных проблем, вызванных войной, развязанной Азербайджаном против Арцаха, подчеркнув вопрос скорейшего возвращения армянских военнопленных и пленных. Была подчеркнута готовность Армении немедленно возобновить переговоры в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы обсудить все принципы, необходимые для урегулирования вопроса. В этой связи крайне важна сбалансированная позиция Китая по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и установлению прочного мира. В контексте укрепления армяно-китайского торгово-экономического сотрудничества спикер также подчеркнул сочетание Евразийского экономического союза и инициативы Китая <Один пояс, один путь>, учитывая тот факт, что этот формат может способствовать устойчивому развитию, как в Армении, так и в регионе. Спикер НС отметил, что Армения всегда поддерживала политику <единого Китая>. А. Мирзоян также высоко оценил техническую и экономическую помощь Китая Республике Армения. Выразив благодарность за прием в Национальном Собрании, посол Фан Юн передал Арарату Мирзояну теплые приветствия своего китайского коллеги Ли Чаншу. Посол заверил, что посольство Китая в Армении и он сам, как новоназначенный глава миссии, сделают все возможное для дальнейшего укрепления и углубления армяно-китайских отношений. Была подтверждена готовность активизировать и углублять сотрудничество между группами дружбы двух стран. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов и визита Группы дружбы Армения-Китай в Китайскую Народную Республику.

Касаясь проблемы Нагорного Карабаха, посол отметил, что Китай приветствует трехстороннее заявление, придает большое значение его реализации и осведомлен о гуманитарных вопросах. Он подчеркнул, что Китай поддерживает работу Минской группы ОБСЕ и надеется, что все вопросы будут решены. Посол Юн также с большим удовлетворением отметил тот факт, что товарооборот между Арменией и Китаем увеличился за последний год, несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию. В завершение встречи А.Мирзоян поздравил Посла Фань Юн с наступлением китайского Нового года - <Праздника весны>.