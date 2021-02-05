Пятница, 5 Февраля 2021 18:03

АрмИнфо. Продолжается процесс международного признания Республики Арцах на уровне административно- территориальных единиц разных зарубежных государств. Об этом говорится в заявление МИД Арцаха.

"Последним достижением в этом процессе стало принятие законодательным органом австралийского штата Южная Австралия

резолюции о признании Республики Арцах и права народа Арцаха на самоопределение.

Отмечаем важность того факта, что в резолюции осуждается азербайджано-турецкая вооруженная агрессия, развязанная против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, проводимая властями Турции и Азербайджана политика армянофобии, последовательное уничтожение армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха, а также содержится призыв к федеральному правительству Австралии признать независимость Республики Арцах", - говорится в заявлении МИД Арцаха.

Сообщение о признании законодательным органом штата Южная Австралия Республики Арцах поступило 3 февраля. Резолюция о признании НКР была принята единогласно австралийскими депутатами.