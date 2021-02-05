Пятница, 5 Февраля 2021 16:29

АрмИнфо.Не секрет, что вузовская система Армении находится в серьезном кризисе. Об этом 5 февраля на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры и диаспоры заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, в первом чтении представивший новый проект закона "Об образовании и науке".

По словам министра, в глубоком кризисе находится и научная сфера. Вместе со сферой школьного образования вузовская и научная сферы

взаимосвязаны, и их невозможно представить одну от другой. Причиной кризиса является неполноценность системы. Процессы, происходящие в вузовской системе, доказывают неспособность их управлением. ВУЗ-государство- власть начали противостоять друг другу, в результате чего сложилась нездоровая атмосфера, а это в любой ситуации для любой власти неприемлемо. Проблемным стал и вопрос о назначении представителя бизнеса в управленческие структуры вуза. В то же время, во все эти процессы государство не имеет права вмешиваться, что также недопустимо. Нелогично и требование об обязательном присутствии студентов в Попечительских Советах вузов, в фондах вузов, поскольку и студент, и преподаватель не могут быть в структуре, в которой они должны выслушивать отчеты и оценивать своих вышестоящих начальников, в том числе, и ректоров. Здесь очевидно столкновение интересов. Между тем, работа вузов должна быть понятной для учредителей. Новым законом предусмотрено существенно сократить число членов Попечительского совета. В настоящее время в составы Совета вуза входят по 34 представителя, в том числе, 50% от исполнительной власти и ведомств. Между тем, в стране насчитывается 16 государственных вузов, что приводит к серьезным проблемам в вузовской системе страны. Теперь в Советах правления будет 9 человек, 5 из которых от полномочного органа и 4 - от вуза, в том числе, и студентов. Выбор руководителя вуза начнется за шесть месяцев до истечения срока полномочий действующего ректора. Количество претендентов не должно превышать трех человек. Их фамилии представляются в полномочный орган, который делает выбор в пользу того или иного кандидата. Не исключено, что полномочный орган вообще ни на ком не остановит своего выбора. В создающемся или реорганизующемся вузе до формирования Совета руководитель уполномоченного органа соответствующей сферы назначает и.о. ректора сроком не больше года. Это означает, что проект, например, дает министру образования, науки, культуры и спорта единогласное право назначать и.о. ректора вуза или директора научной организации.

Министр заметил, что учредитель государственного вуза в лице самого государства на все 100% должно нести ответственность за ситуацию в каждом конкретном вузе. Несовместимыми должны быть и две руководящие должности в политическом и образовательном поле. Руководителей филиалов вузов будет назначать ректор своим приказом.

Реформы предусмотрено провести и в сфере науки, где основной задачей государства станет попытка вовлечь в ее систему молодых кадров. Закладываются необходимые правовые основы для углубления и более тесного сотрудничества научных организаций и высших учебных заведений, а также их постепенной интеграции путем создания возможностей для самостоятельной деятельности научных организаций, формирования исследовательских сетей и консорциумов, включение исследовательских институтов в структуру вузов. Однако система управления наукой вызывает вопросы. Предусмотрено предоставить академическим институтам возможность объединения. Координировать работу этих институтов будет соответствующий полномочный орган.

Отметим, что ранее Национальная академия наук Армении распространила заявление, в котором потребовала изъять документ из обращения парламента. По данным армянских академиков, представленный законопроект разрушит академическую систему наук Республики Армения, поставит под угрозу развитие фундаментальных наук. "Академическая автономия, академические свободы, предусмотренные Конституцией Республики Армения, предусмотренные различными законами, отменяются, права и законные интересы основных бенефициаров образования и науки нарушаются. Законопроект "О высшем образовании" в этот непростой период военного положения в стране без окончательных обсуждений недопустимо вносить в повестку дня. Учитывая все вышесказанное, Национальная академия наук Республики Армения требует: Немедленно отозвать проект Закона Республики Армения "О высшем образовании и науке" из Национального собрания; Организовать обсуждения с представителями заинтересованных организаций для разработки концептуальных положений проекта закона, обеспечивающего развитие высшего образования и науки", - говорилось в заявлении НАН.