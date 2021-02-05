Пятница, 5 Февраля 2021 12:44

АрмИнфо. Встречи с представителями сферы культуры дают положительный импульс и всегда ожидаемы. Об этом 5 февраля на встрече с армянскими композиторами заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян.

"Мы живем в довольно сложный период. эпидемия, война, последствия. Нашему народу сегодня нужна духовная и культурная энергия. Одного желания выйти из ситуации недостаточно. Необходимы настойчивые последовательные шаги для достижения результатов. Уверен, что с вашей помощью и совместными активными усилиями мы сможем все это осуществить", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В свою очередь, заместитель министр Ара Хзмалян, подчеркнув важность образования, в том числе, и художественного, увязал его с вопросами безопасности. "Наша безопасность начинается с образования. Художественное образование - неотъемлемая часть образования. Мы должны четко сформулировать наши цели, что делать, как обучать и развивать нашу молодежь на высшем уровне. Мы можем укреплять нашу безопасность, передавая знания и развивая людей с высокими умственными способностями. И ваша поддержка и вклад в эту работу неоценимы", - отметил заместитель министра.

В ответ композиторы заметили, что готовы продолжить вносить свой вклад в эту важную работу посредством курсов, мастер-классов, встреч и конференций.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с организацией и проведением юбилейных мероприятий. "В этом году мы отмечаем юбилеи великих армянских композиторов Арно Бабаджаняна, Эдварда Мирзояна и других наших великих деятелей. Несмотря на все трудности и проблемы, мы должны организовать юбилейные мероприятия на должном уровне. Мы рассчитываем на вашу профессиональную поддержку в этом вопросе", - подчеркнул министр.

Говоря об активизации музыкальной жизни, Ваграм Думанян призвал присутствующих посетить приграничные районы, общины и Арцах. Министр выразил уверенность, что сейчас, как никогда, соотечественникам, проживающим в приграничных регионах, необходимо приобщиться к культуре, все усилия должны быть направлены на активизацию культурной жизни в приграничных общинах и развитие художественного образования.

В ходе встречи заместитель министра Ара Хзмалян затронул важные, стратегические вопросы в этой сфере: децентрализацию культуры, художественное образование, упорядочивание отношений художник-работодатель, смена поколений и другие профессиональные вопросы.

Руководители и члены Союза композиторов Армении форума кратко представили свои предстоящие программы. Они также рассказали о существующих проблемах и предложили решения в этом направлении. В

завершение встречи композитор Леон Чаушян подарил министру сборник "Современных армянских композиторов", изданный при поддержке

Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении