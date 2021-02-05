Пятница, 5 Февраля 2021 11:59

АрмИнфо.Посол Армении в Соединенных Штатах Америки Варужан Нерсесян в ходе телефонного разговора с главой Комитета по международным отношениям Палаты представителей Грегори Миксом рассказал о послевоенной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает посольство РА в США, Нерсесян также проинформировал о гуманитарном кризисе, возникшем в связи боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта. Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и мира.

В этой связи Микс подчеркнул важность активного участия США в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ в процессе по прочному и устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Собеседники обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между законодательной и исполнительной ветвями власти двух стран.