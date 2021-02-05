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АрмИнфо. Исполняющий обязанности директора ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" Левон Азинян решением правительства РА назначен постоянным представителем Республики Армения при Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Всемирная метеорологическая организация - специализированная организация ООН, занимающаяся проблемами погоды, климата, воды и окружающей среды. Членами организации являются 187 стран, Армения стала членом ВМО с 16 октября 1992 года. Кроме того, Армения стала членом двух технических комиссий организации - комиссии по мониторингу, инфраструктурам и информационным системам и комиссии по обслуживанию и применениям в областях климата, воды и сопутствующих областях.
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|И. о директора ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" назначен постоянным представителем Республики при ВМО.
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|Глава общины Неркин Хндзореск подтвердил факт проведения разграничений на территории общины с применением системы GPS
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|Вице-премьер Армении провел встречу с жителями Кашатага
|Конгрессмен Брэд Шерман потребовал разъяснений от посла США в Азербайджане
|Секретарь Совбеза Арцаха: Госорганы страны формируют профессиональные воинские подразделения на контрактной основе
|Эксперт: В отношениях с Ираном Армении чрезвычайно важно избавиться от иллюзий
|Спасательные группы ГСЧС Арцаха и сегодня не будут проводить поисковых работ
|Российские расчеты БЛА российско-турецкого центра осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|В Степанакерте не обладают информацией о закрытии постпредства Арцаха в России
|Найдено тело погибшего на войне добровольца, активиста Амулсарского движения
|Банк ВТБ (Армения) предлагает новую премиальную карту Visa Signature
|Серж Саргсян считает, что при действующей власти невозможно полноценно расследовать события 44 дневной арцахской войны
|Депутаты армянского парламента хотят законодательно ограничить возможность работы СМИ с анонимными истониками
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будут внедрены более эффективные механизмы социального содействия
|Депутат: В Армении осуществляется специальная программа по карабахскому вопросу
|Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Арменией
|Шуши или Шуша? Оговрка или намеренное заявление депутата Ануш Беглоян
|Премьер-министр РА: Правительство продолжит предпринимать шаги по развитию сельского хозяйства с использованием различных мер и программ субсидирования
|В МИД Армении вновь разъяснили порядок въезда на территорию Грузии
|Араратбанк привлек от Фонда компании BlueOrchard кредит в $5 млн на содействие ММСБ
|Депутат: До сих пор правительство Армении не представило программу антикризисных мероприятий
|Ереван Анкаре: Никто не вправе давать уроки истории народу, пережившему геноцид
|Судья по делу Роберта Кочаряна и других отказалась брать самоотвод
|Министр: По положению на сегодняшний день в Арцахе нет каких-либо социальных или гуманитарных проблем
|В Армении будет внедрен новый институт специализированных судей по судебному контролю за досудебными разбирательствами
|Перед зданием парламента проходит акция протеста оппозиции
|Тюрколог: Турецко-азербайджанская мечта об изгнании России известна всем
|Католическая церковь 27 февраля будет отмечать день памяти Св. Григора Нарекаци
|За минувшие сутки в Армении выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом
|Парламентская оппозиция Армении недовольна повесткой документов, представленных правительством на обсуждение
|С 5 по 6 февраля в Армении ожидаются осадки
|Оппозиционное "Движение за спасение Родины" будет протестовать перед зданием парламента Армении
|МО РФ: В места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52058 человек
|Министр обороны РА: В вооруженных силах Армении возможны структурные изменения
|Презентована книга Патрика Тонапетяна "Ереруйк"
|Туркменистан и Султанат Оман заинтересованы в расширении взаимовыгодного сотрудничества
|Министр юстиции РА: Посещения лиц, лишенных свободы, будут разрешены
|В Армении будет увеличено количество судей
|Министр: Проделана значительная работа по реформированию системы управления государственным имуществом
|Суд принял решение об аресте контрагента МО Давида Галстяна
|Спикер армянского парламента поощрил премиями всех сотрудников НС, кроме депутатов
|Читать больше
|Эксперт: В отношениях с Ираном Армении чрезвычайно важно избавиться от иллюзий
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