Пятница, 5 Февраля 2021 11:08

АрмИнфо.Развитие высоких технологий играет решающую роль в конкурентоспособности государства, безопасности и повышении уровня жизни населения. Об этом 5 февраля на открытии в Алматы форума Almaty Digital Forum 2021 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, высокотехнологичные развивающиеся и развивающиеся страны находятся на переднем крае прогресса. Цифровизация, инновации и новейшие технологии рассматриваются правительством Армении как эффективная представительная система государственного управления, эффективный инструмент для создания благоприятной деловой среды и обеспечения поступательного экономического роста. Сектор цифровых технологий, продолжил глава армянского правительства, самый быстрорастущий сектор отечественной экономики. В 2020 году оборот IT-компаний Армении составил более $400 млн. По сравнению с прошлым годом он увеличился примерно на 20%. В 2020 году количество занятых в этом секторе увеличится на 22%. В настоящее время в Армении зарегистрировано более 1200 IT-компаний. Им предоставляются значительные налоговые льготы в соответствии с политикой, проводимой правительством РА в этой области.

Никол Пашинян заметил, что коронавирус поставил чрезвычайно сложные задачи перед обществом, бизнесом и государством. "Нам пришлось решать их в условиях карантина или полной изоляции.

Необходимость работать в таких условиях привела к внедрению новой культуры управления, а также к широкому использованию цифровых технологий и решений. В условиях ограниченного физического контакта, эти факторы стали наиболее востребованным практически во

всей цепочке государственного управления социально-экономической деятельностью", - сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что в Армении используются цифровые технологии, электронный документооборот, инструменты электронного управления. " Хочу отметить, что благодаря использованию соответствующих технологий, социальные группы, нуждающиеся в поддержке, были выявлены с высокой степенью точности, а транзакции мер поддержки были осуществлены в кратчайшие сроки. Мы предусматриваем внедрение и развитие публичных данных, электронных услуг, систем электронного правительства, политики координации цифровых процессов, разработку, создание общих стандартов и цифровую среду. Правительство поощряет использование электронных инструментов для продвижения использования цифровых технологий в частном секторе экономики", - сказал премьер-министр РА.

Он констатировал, что текущий процесс цифровизации в Армении осуществляется с учетом общей цифровой повестки ЕАЭС. Создана платформа для взаимодействия между базами данных, которая оптимизирует процессы обмена данными между системами, оцифровку большого количества государственных сервисов. "Хочу с удовлетворением подчеркнуть, что страны Союза смогли использовать цифровые технологии для преодоления некоторых проблем, вызванных эпидемией. Речь идет о цифровой платформе "Путешествую без Covid-19", которая фактически восстановила 1 февраля свободное передвижение граждан из Армении, России и <Белоруссии. Первоначально Армения поддержала проект Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития, и мы благодарны Фонду и нашим партнерам в правительствах России и Беларуси за их активную совместную работу в рамках этой программы. Мы должны активно продвигаться к реализации других совместных цифровых проектов, используя возможности транснациональных структур и институтов развития. Помимо реализации совместных проектов, мы должны также работать над распространением существующих успешных решений. И в каждой из наших стран их немало. Нашей целью должна быть полная и всесторонняя цифровизация услуг, предоставляемых государством гражданам. Для этого нужно использовать весь спектр электронных услуг - мобильные телефоны", - заключил глава армянского правительства.

Отметим, что в пятницу, 5 февраля, в Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этот же день проходит Almaty Digital Forum 2021. В пленарной сессии форума принимают участие главы правительств ЕАЭС и государств-наблюдателей при ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, представители ЕЭК.