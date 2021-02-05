Пятница, 5 Февраля 2021 11:05

АрмИнфо. Глава общины Неркин Хндзореск Ерванд Малунц подтвердил факт проведения разграничений на территории общины с применением системы GPS.

Так, на странице общины в Фейсбук он сообщил, что сельчане, находящиеся в непосредственном контакте с солдатами и командованием, по сей день проводят ночные дежурства, вместе с военнослужащими охраняя границы, где в последние дни проводятся мирные работы по уточнению госграницы конечно, через систему GPS. "Так же хотел подчеркнуть, что в Неркин Хндзореск азербайджанские войска не входили", - добавил Малунц.

Ранее, в армянском сегменте Фейсбук появилась информация о том, что азербайджанские войска вошли в село Неркин Хндзореск и требуют освободить его.

Стоит также констатировать, что Омбудсмен Армении неоднократно заявлял, что процессы, проводимые сегодня на государственной границе РА через систему GPS незаконны и нарушают права жителей приграничных общин. Защитник подчеркнул, что они не имеют под собой правой почвы и призвал незамедлительно прекратить этот процесс, наносящий урон государственным интересам РА. В МИД Армении также сообщали, что процесс проводимые на армянской государственной границе не имеют ничего общего с процессом демаркации и делимитации.