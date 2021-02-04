Четверг, 4 Февраля 2021 22:37

АрмИнфо. «Насколько я знаю, сейчас идут переговоры по организации поездки миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы», - сказала в ходе брифинга 4 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеюсь, поездка миссии ЮНЕСКО в зону карабахского конфликта состоится в ближайшее время, что поспособствует укреплению взаимного доверия в регионе», - сказала она, отметив, что визит станет эффективным способом для решения проблем, связанных с вандализмом армянских памятников, находящихся на территориях, контролируемых Азербайджаном.

Напомним, что 11 октября Ара Абрамян как Посол доброй воли ЮНЕСКО направлял письмо Гендиректору ЮНЕСКО, в котором обрисовал складывающуюся критическую ситуацию в Карабахе и призвал ЮНЕСКО не оставаться в стороне.

В ноябре 2020 года генеральный директор международной организации Одре Азуле заявил, что ЮНЕСКО готова оказать помощь Армении и Азербайджану в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха после завершения конфликта и планирует направить туда группу специалистов.