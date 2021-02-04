Четверг, 4 Февраля 2021 18:47

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян4 февраял принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Армении Патрика Свенссона.

Согласно пресс-службе правительства, премьер-министр поздравил посла с началом в дипломатической миссии в стране и выразил надежду, что в результате его деятельности откроется новая страница развития в армяно-шведских отношениях. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в активизации двустороннего сотрудничества во всех сферах. Он подчеркнул, что приоритетом для правительства является реализация реформ по различным направлениям, в которых делается упор на тесное сотрудничество со Швецией и обмен опытом.

Посол подчеркнул готовность и решимость своей страны и дальше расширять отношения с Арменией, способствовать эффективному осуществлению демократических реформ в стране. По словам посла, в рамках программы Восточного партнерства Швеция во многом поддерживает реализацию программы реформ в Армении, в том числе в улучшении деловой среды, правосудия, защиты прав человека и других сферах.

Никол Пашинян и Патрик Свенссон отметили необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами. По словам премьер- министра, правительство Армении заинтересовано в вовлечении шведского бизнеса в экономическую сферу нашей страны.

В ходе встречи собеседники коснулись ситуации в регионе и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр поблагодарил правительство Швеции за сбалансированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту, отметив, что решение гуманитарных вопросов, в частности, обеспечение возвращения военнопленных, является приоритетом в повестке Армении. Никол Пашинян отметил, что армянская сторона готова к переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В то же время премьер-министр подчеркнул необходимость международного контроля за сохранением армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе.

По словам посла Свенсона, Швеция выражает свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ в интенсификации мирного процесса и достижении всеобъемлющего урегулирования вопроса.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.