Четверг, 4 Февраля 2021 18:46

АрмИнфо. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА Оник Гаспарян в сопровождении своего заместитель Андраника Макаряна посетил с рабочим визитом 1-ую и 4-ую армейские соединения.

Как сообщает МО РА, в рамках визита он провел совещание с участием командиров подчиненных воинских частей, их заместителями, командирами батальонов для обсуждения существующих проблем, ситуации на границах, а также вопросы организации боевой подготовки и другое.

Начальник Генерального штаба обозначил те основные задачи, которые требуют первостепенного решения, и дал соответствующие поручения по повышению эффективности дальнейшей службы. Гаспарян подчеркнул необходимость уделять большое внимание моральному и психологическому состоянию личного состава.