Четверг, 4 Февраля 2021 18:19

АрмИнфо.3 февраля 2021 года состоялась видеоконференция Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто.

В ходе конструктивной беседы стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия, нацеленного на улучшение взаимосвязанности между странами путем развития транспортно-транзитных коридоров, усовершенствованной логистики и цифровизации. Отмечен успех Первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту в 2016 году в Ашхабаде.

Умберто де Претто высоко оценил приверженность Правительства Туркменистана совершенствованию инфраструктуры в стране и в регионе, причем не только в области дорожного транспорта. Было отмечено, что МСАТ приветствует крупномасштабную работу Туркменистана не только по сооружению мощной современной инфраструктуры, но и по созданию условий для повышения её эффективного функционирования путем присоединения к международным конвенциям и договорам.

В этом контексте стороны высоко оценили взаимодействие между Туркменистаном и МСАТ на платформе ООН, что отражено в продвижении соответствующих документов в 2014, 2015 и 2017 годах по развитию транспортно-транзитных коридоров. В связи с учетом пандемической ситуации в мире, стороны обсудили возможности совместной работы по продвижению инициативы Туркменистана по обеспечению стабильных международных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.

Генеральный секретарь МСАТ выразил приверженность сотрудничеству с Туркменистаном в деле практического использования Лазуритового коридора (Lapis Lazuli), а также других транспортно-транзитных коридоров по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. Стороны также обсудили вопросы подготовки к Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, запланированной к проведению в Туркменистане в 2021 году.