Четверг, 4 Февраля 2021 17:33

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16:00 жилой дом 51 на пр. Аршакуняца, жилые дома 15, 34 на улице Чехова, жилой дом 7 на улице Гюликевхяна; подъезд 2 жилого дома

19 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на 2-ом переулке Шопрона, жилые дома 4, 6, 8 на 4-ом переулке Шопрона, жилой дом 10 на улице Люксембурга, здание школы N163, ясли-детский сад N36 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11?00-16:00 1-ая улица Аванесова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17:00 жилые дома 42 на улице Кохбаци, 38, 38/1, 40 на улице Пушкина, 23, 25 на улице Теряна, 20 на пр. Саят-Нова, 26, 28, 28а на

улице Туманяна, жилой дом 2 на 1-ом переходе Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/7 на пр. Исакова, жилые дома 57, 59 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 45 на пр. Тиграна Меца, собственные дома на улицах Норагавита 3, 4, 6, 7, собственные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Арташатского шоссе, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы, 2-ом тупике 6-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Арташаван, Сагмосаван, Оганаван и Уши;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Верин Арташат;

11:00-15:00 частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван- Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам:

улица Маркса 93, 96, ул. Атарбекяна 105, ул. Мясникяна 159 в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 территория, прилегающая к офису Шин, в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Левоняна, Ханджяна, Авагяна, Исакова в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11?00-15?00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к общине Арзни, ЗАО ''ЛТЭ Микаель", птицефабрика "Арзни", ЗАО "Арарат лада",

ООО "Акналич", "Москва отель", 4-ый квартал Арзни;

11?00-16?00 общины Арагюх, Зораван, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Маисян, Туманян в городе

Егвард;

11?00-17?00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; квартал "Багреванд" в Джрвеже;

13?00-16?00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к общине Птгни, компании "Ай навт", "Оазис", "Ангар", "Клеопатра", "Брабион", "Онира клаб", садоводческая компания "Кимиагорц", компания

'Г.Овсепян";

в Гегаркуникской области:

11?00-12?00 пбщина Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:00-12:00 села Айгедзор, Тхкут, Легваз, Варданидзор, Шванидзор, нрнадзор, Алванк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

город Мегри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.