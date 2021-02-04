Четверг, 4 Февраля 2021 17:11

АрмИнфо. <Надежды, связанные с притоком населения всегда у нас есть, но в краткосрочном плане ожидаю, что в Армении будет наблюдаться отток населения>, - сказал в журналистам Главный уполномоченный (комиссар) по делам Диаспоры Армении Заре Синанян.

В этой связи он пояснил, что подобные тенденции будут обусловлены упадническими настроениями населения, вызванными негативными последствиями войны.

<Но миграционные настроения реальны только в данный момент времени. Образно говоря, сегодня число граждан, желающих покинуть страну, превысит их количество завтра. К примеру, даже в декабре их было больше, чем сегодня. Люди должны выйти из шокового состояния>, - сказал Синанян.

Касательно высоких цен на авиабилеты в направлении России, Комиссар по делам Диаспоры отметил, что власти не могут влиять на стоимость авиаперелетов. <Рынок сам урегулирует цены. Если бы у нас был национальный авиаперевозчик, возможно, тогда бы мы и смогли рассматривать этот вопрос. Но сегодня мы не можем оказывать какого-либо влияния>, - подчеркнул он.

Политическая оппозиция рассматривает повышенный спрос на билеты в направлении России в качестве <бегства население>, однако большинство аналитиков рассматривают его в качестве высокого отложенного спроса со стороны десятков тысяч сезонных работников, так и не сумевших выехать в Россию из-за короновирусных ограничений.

Отметим, что с 1 февраля по 1 марта с.г. Евразийский фонд цифровых инициатив запустил пилотный проект <Путешествуй без COVID-19>, согласно которому результаты тестов на коронавирус будут взаимно признанными между уполномоченными органами союзных государств. Со стартом программы в ереванском аэропорту <Звартноц> уже наблюдалось скопление людей, желающих покинуть страну.

По данным официальной статистики, в 2019 году в Армению из-за рубежа переехало 24186 чел. (с годовым ростом на 22,1%), а эмигрировало за границу 30125 человек (с годовым ростом на 17,5%). Годом ранее, в 2018 году в Армению переехало 19808 чел. (годовой рост на 12,5%), а эмигрировало за границу 25641 чел. (годовой рост на 7,5%). То есть речь идет о сокращении отрицательного миграционного сальдо. Данные за 2020 год пока не опубликованы.

Основные страны, куда предпочитают переезжать граждане Армении, это Россия, США, Франция, Германия, Грузия и Украина.