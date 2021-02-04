Четверг, 4 Февраля 2021 15:57

АрмИнфо. С сентября 2023 года в Армении начнут применяться новые стандарты образования в школах страны. Соответствующее решение принято на заседании правительства РА 4 февраля.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанны Андреасян, предусмотрено внедрить в системе школьного образования новые подходы, ориентированные на интегрированную систему. Главной целью реформ является повышение качества образования, раскрытие творческого потенциала школьников, достижение более значимых результатов. Предусмотрено сформировать гибкую и творческую среду. При этом, загруженность школьников будет снижена, однако содержательные объемы учебных программ не изменятся. Школы получат право выбора и формирования собственных подходов на основе примерного учебного плана. Обязательными предметами в школах останутся армянский язык и литература, математика, история армянского народа и иностранный язык. К каждому ученику будет применяться индивидуальный подход, что позволит провести реформы в старших школах. Иначе говоря, планируется осуществить переход от глубоких изучений предметов к индивидуальному изучению, в зависимости от предпочтений каждого ученика и его профессиональной ориентации. Будет также изменена система оценок. В частности, балльная система начнет действовать со второй половины пятого класса. В начальных классах эта система применяться не будет. Также будет исключен низший балл, каждый новый балл из 10 возможных будет рассматриваться как прогресс. Новые стандарты нацелены на то, чтобы отстраниться от "предметных" подходов и сконцентрировать внимание на надпредметных, создавая, тем самым, связь между разными предметами. Будет также сокращено количество учебных часов в течение 12-летнего срока обучения.

Замминистра также сообщила, что с 1 сентября текущего года новые стандарты начнут применяться в экспериментальном порядке. Будет проведена масштабная переподготовка учителей, разработаны новые учебные материалы, полноценно система заработает с 1 сентября 2023 года.