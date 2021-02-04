Четверг, 4 Февраля 2021 14:18

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4-5 февраля посетит Алматы.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян в Казахстане примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в форуме . Также предусмотрены двусторонние встречи.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 5 февраля Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав

правительств стран Евразийского экономического союза и представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС - Молдовы, Узбекистана и Кубы.

Участники рассмотрят подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, вопросы выполнения Республикой Казахстан и Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Речь идет о запрете вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан и Республики Беларусь в государства Союза.

Планируется утвердить Порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах.

Члены ЕМПС будут проинформированы о механизме применения ответных мер на таможенной территории Союза в соответствии со статьей 40 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Главам правительств государств ЕАЭС будет представлен доклад Евразийской экономической комиссии <О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития>, Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов ЕАЭС.

В этот же день также состоится форум . В пленарной сессии цифрового форума <Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность> примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств- наблюдателей при ЕАЭС, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В работе форума также планируется участие представителей ЕЭК.