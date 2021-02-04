Четверг, 4 Февраля 2021 14:07

АрмИнфо.Парламентская фракция <Процветающая Армения> выступила с предложением ужесточить наказание за государственную измену и шпионаж. Об этом в ходе заседания парламентской комиссии по государственно- правовым вопросам заявил вице-спикер Национального Собрания от ППА Ваге Энфиаджян.

Энфиаджян заявил, что согласно УК РА за измену родине предусматривается срок от 10 до 15 лет. В свою очередь, ППА предлагает ужесточить наказание, и продлить срок заключения за госизмену и шпионаж от 20 лет до пожизненного лишения свободы.

По словам Энфиаджяна, особенно в свете последних событий, представители ППА заметили, что на различных площадках стали распространяться заявления о фактах измены. <Мы провели исследования по этому поводу, изучали международный опыт различных стран. Я отправил письма, чтобы узнать мнение юристов ЕГУ, мнение членов адвокатской палаты и представителей Национальной академии наук>, - заметил Энфиаджян.

Председатель комиссии Владимир Варданян заявил, что, по его мнению, в случае совершения этого преступления следует предусмотреть накзание в виде пожизненного заключения.

Однако после обсуждения комиссия предложила предусмотреть в случае государственной измены лишение свободы сроком от 15 до 20 лет с конфискацией имущества или без такового, либо пожизненное заключение. Комиссия также предложила снизить минимальный срок наказания за шпионаж с 15 до 12 лет.