Четверг, 4 Февраля 2021 14:06

АрмИнфо. Гарантированное международным сообществом право на воду для жителей Мегри Сюникской области постоянно нарушается преднамеренными действиями ВС Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

Защитник прав человека Армении сообщил, что получил сигналы от жителей Мегри о том, что около 5 лет назад Вооруженные силы Азербайджана изменили русло реки Зварагет. В результате выяснилось, что в городах Мегри и Агарак Сюникской области, а также в селах Нрнадзор, Шванидзор, Алванк возникают серьезные проблемы с питьевой водой.

Дело в том, что питьевая и оросительная вода населенных пунктов общины Мегри всегда обеспечивалась за счет реки Мегри, притоком которой является устье Зварагет, которое находится под прямым прицелом армии Азербайджана. ВС Азербайджана направляют сток воды в сторону Нахиджевана.

Эти действия Вооруженных сил Азербайджана грубо нарушают гарантированное право на воду, жизненноважное для жителей мегринской общины Армении.

Омбудсмен подчеркнул, что право на воду гарантируется на международном уровне. Это право включает право человека на воду в количестве, достаточном как для постоянного питья, так и для домашнего использования (орошение, гигиена и др.). В то же время должен быть обеспечен безопасный доступ к воде. Это право имеет уникальную ценность и лежит в основе других прав человека на жизнь, здоровье, достоинство и неприкосновенность частной жизни.

Действия, описанные Вооруженными силами Азербайджана, являются грубым нарушением Конвенции о трансграничных водотоках, использовании и охране международных озер, принятой в Хельсинки 17 марта 1992 года, и других международных документов.

Офис Защитника прав человека Армении намерен направить материалы по данным вопросам в международные структуры.