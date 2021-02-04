Четверг, 4 Февраля 2021 11:39

АрмИнфо. Жители Кашатага представили вице- премьеру Мгеру Григоряну основные проблемы, с которыми последние столкнулись после эвакуации.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи стороны обсудили ход программ, инициированных кабмином Армении, направленных на оказание помощи Арцаху, препятствия, возникающие для бенефициаров во время пользования программами, и возможные решения по их устранению.

В конце встречи была достигнута договоренность о том, что два представителя Кашатагского района примут участие в следующем заседании рабочей группы по вопросам Арцаха во главе с вице-премьером Мгером Григоряном, во время которого последние представят свои подходы к решению проблем.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Мгер Григорян с армянской стороны возглавил трехстороннюю рабочую группу по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций в регионе.

Отметим, что вследствие войны, развязанной Азербайджаном, при поддержке Турции в Республике Арцах, из Арцаха в Армению было эвакуировано несколько десятков тысяч граждан. По последним данным, сегодня на территории Армении еще находятся порядка 20 тыс. беженцев из Арцаха.

Напомним, что Лачинский транспортный коридор - основная автомобильная дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, безопасность движения по которой обеспечивает миротворческий контингент Российской Федерации.