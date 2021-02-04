Четверг, 4 Февраля 2021 10:28

АрмИнфо.Спасательные группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха и сегодня не будут проводить поисковых работ.

Согласно сообщению ГСЧС Арцаха, причина - различные мероприятия, проводимые Азербайджаном на территориях, перешедших под их контроль.

В ведомстве также напомнили, что с 13 ноября 2020 года по сей день, в результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела 1355 лиц. По предварительным данным, 15 из найденных тел - гражданские лица.

Отметим также, что Азербайджан второй день не позволяет карабахской стороне проводить поисковые работы.