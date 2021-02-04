Четверг, 4 Февраля 2021 10:26

АрмИнфо. Личный состав Совместного российского-турецкого центра продолжает выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, российскими военнослужащими осуществляется контроль режима прекращения огня с использованием беспилотных летательных аппаратов <Форпост> и <Орлан-10>.

Военнослужащие Совестного центра непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все факты пересечения линии соприкосновения сторон.

Дежурными сменами Совместного центра осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях достигнутых договоренностей, рассматриваются любые жалобы по вопросам или проблемам, связанным с невыполнением сторонами нагорно- карабахского конфликта достигнутых договоренностей.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года.