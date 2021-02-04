Четверг, 4 Февраля 2021 10:24

АрмИнфо.В Степанакерте не обладают информацией о закрытии постпредства Арцаха в России.

Так, глава МИД Арцаха Давид Бабаян отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, соответствует ли действительности информация о скором закрытии постпредства НКР в России, в частности, сказал: "У нас такой информации нет".

Стоит отметить, что накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем ТК сообщил, что согласно устным договоренностям Ильхама Алиева и Никола Пашиняна закрывается представительство Арцаха в России. <Это продолжение все той же политики замирения врага, отдавая ему все элементы нашей победы, беспрекословно исполняя все его требования>, - подчеркнул Минасян.