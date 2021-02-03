Среда, 3 Февраля 2021 18:52

АрмИнфо.Завтра, 4 февраля, в Джермуке проводят в последний путь участника двух арцахских войн, активиста движения против разработки Амулсарского месторождения, Агарона Арсеняна, 1994 года рождения.

"Участник апрельской войны 2016 года, Агарон в первые же дни войны 2020 года, добровольцем ушёл на фронт. Воевал на кубатлинском направлении. После 10 ноября без вести пропал, около 3-х месяцев о нем не было никаких известий. И лишь два дня назад родным сообщили, что его тело находится в морге Веди", - рассказала в беседе с корреспондентом Арминфо жительница Джермука Гоар Унанян.

Сама Г. Унанян также активно борется против эксплуатации Амулсара, за сохранение экологии города-курорта. Ее борьба за Амулсар началась именно с лёгкой руки А. Арсеняна, с которым, в дальнейшем, был пройден долгий путь отстаивания права жителей края на чистоту экологии.

"Весь Джермук гордился нашим Агароном, - рассказывает Г. Унанян. Его смерть - огромная утрата для нас, с которой невозможно смириться. Он жил смело, открыто, честно, являясь примером для других, и погиб, как герой. Хочу заверить, что мы продолжим начатую им борьбу против разработки Амулсара. Мы сохраним память об Агароне, и не позволим погубить экологию нашего края".