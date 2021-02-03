Среда, 3 Февраля 2021 18:47

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предлагает своим премиальным клиентам комплексный пакет «Привилегия» на базе карты Visa Signature, который включает в себя широкий спектр банковских услуг и ряд преимуществ как для владельца пакета, так и для членов его семьи.



Пакет «Привилегия» на базе карты Visa Signature рассчитан для клиентов, которые в силу своей занятости ожидают профессиональный и индивидуальный сервис.

Учитывая требования и пожелания своих премиальных клиентов, Банк предлагает следующие услуги:



• бесплатная премиальная карта Visa Signature;

• 2 бесплатные карты Visa Platinum для членов семьи клиента;

• возможность бесплатного снятия собственных средств из банкоматов Банка ВТБ (Армения), других банков РА и зарубежом, с ежегодной комиссией для указанной услуги в размере 50.000 драмов РА;

• оформление вкладов с +0.2% к стандартной ставке;

• кредитная карта с льготным периодом погашения до 55 дней;

• льготные условия и процесс кредитования;

• 50% скидки для хранения ценностей в персональных сейфовых ячейках Банка.

Пакет «Привилегия» включает услугу персонального менеджера, который обеспечивает владельцу пакета и членам его семьи быстрый и удобный сервис с доступом ко всем услугам Банка, гарантируя комфортное и качественное обслуживание и индивидуальный подход.



В основе премиального пакета лежит карта Visa Signature со следующими возможностями:

• туристическая страховка с лимитом возмещения в 750 тыс. долларов США во время путешествий в течение 365 дней по всему миру. Страховой полис покрывает медицинские счета к оплате, несчастные случаи, отмену или задержку рейса, потерю багажа и т.д. Страховой полис покрывает также расходы супруга/супруги и детей (до 5 человек), путешествующих с клиентом. При наступлении страхового случая необходимо связаться по номеру +442087628373 или по почте visa@broadspire.eu;



• услуга «Вход в зоны Lounge Key» - доступ в VIР зоны 600 аэропортов более 100 стран и 300 городов мира с возможностью 4-х бесплатных входов в течение года. При входе в VIP зону необходимо показать карту Visa Signature/Visa Platinum;

• скидки и лучшие программы лояльности: весь список скидок и детальная информация на сайте https://cis.visa.com/en_tj/visa-offers-and-perks/;

• услуга «Visa Luxury Hotels Collection»: для получения преимуществ в отеле, клиенту необходимо забронировать отель на сайте https://www.visaluxuryhotels.com/ и оплатить проживание картой Visa Signature;

• глобальная служба поддержки клиентов - экстренная услуга перевыпуска карты в случае пропажи и предоставление наличных средств:

• международная медицинская и информационная помощь;

• Консьерж-сервис 24/7: планирование путешествий, бронирование билетов, заказ столика в ресторане, выбор и доставка подарков по самым изысканным запросам по номеру +995706070309 и по эл. почте visa@concierge.link;

• защита покупок: программа распространяется автоматически на покупки, полностью оплаченные картой Visa Signature, начинает действовать с момента выпуска карты и не требует подписания каких-либо документов.



Для удобства клиентов по их выбору комиссия за обслуживание премиального пакета может быть установлена по нескольким вариантам: ежегодная – в размере 200 тыс. драмов РА, полугодовая - 100 тыс. драмов РА, ежеквартальная – 60 тыс. драмов РА и ежемесячная – 20 тыс. драмов РА.



Для клиентов (в том числе членов семьи), оформивших в Банке ВТБ (Армения) вклад на сумму 15 млн. драмов РА и больше, пакет предоставляется бесплатно.

Оформить пакет «Привилегия» на базе карты Visa Signature можно в премиальном филиале Банка «Привилегия» по адресу ул. Московян 35 71/1. Современный и просторный офис филиала Банка предоставляет широкий спектр банковских услуг на льготных условиях.



Также, филиал «Привилегия» предоставляет инвестиционные и брокерские услуги для заключения брокерских сделок на российском и зарубежном рынках ценных бумаг посредством онлайн торговой системы Quik и мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». Подробную информацию об инвестиционных и брокерских услугах Банка можно получить по ссылке: https://www.vtb.am/ru/invest/broker/ .



В распоряжении премиальных клиентов Банка:

- депозитарий для хранения ценностей;

- уютные переговорные для проведения деловых встреч или просто для отдыха за чашкой кофе;

- закрытая охраняемая парковка для автомобилей.



Более подробную информацию можно получить на сайте Банка https://www.vtb.am/ru/privilege/ или позвонив в филиал «Привилегия» по номеру +374(10) 606090.