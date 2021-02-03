Среда, 3 Февраля 2021 18:44

АрмИнфо.Третий президент Армении Серж Саргсян направил письменный ответ главе парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмону Марукяну, в связи с предложением присоединиться к группе по сбору фактов в 44 дневной войне в Арцахе.

Саргсян отказался присоединяться к данной группе. Ответ бывшего президента на своей странице в соцсети Facebook распространил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

В ответе, в частности, отмечается: <При действующей власти Республиканская партия Армении считает невозможным полноценное и объективное расследование хода арцахской войны. В тоже время, мы отмечаем крайнюю важность и необходимость проведения подобного расследования. Это необходимо с точки зрения обеспечения безопасности Армении и Арцаха и предоставлению армянскому народу всей правды о войне.

РПА считает, что к данному вопросу следует вернуться после смены власти в стране>.

Отметим, что ранее ПА предложила политическим силам, занявшие первые 6 мест в ходе последних досрочных выборов в парламент создать рабочую группу, которая займется сбором фактов по прошедшей в Арцахе 44 дневной войны. ПА предлагала, чтобы в группу вошел омбудсмен Армении.