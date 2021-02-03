Среда, 3 Февраля 2021 18:43

АрмИнфо.Депутаты армянского парламента хотят законодательно ограничить возможность работы СМИ с анонимными истониками. Соответствующие поправки внесены в закон <О средствах массовой информации>.

<В Армении есть много достойных и порядочных СМИ, которые великолепно занимаются своей работой, с этим никто не спорит. Однако, в последнее время появились множественные телеграм-каналы и страницы в соцсетях, происхождение которых неизвестно и сомнительно>, заявил в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Мой шаг> Артур Ованнисян.

По его словам, армянские СМИ нередко пользуются информацией из непроверенных источников - тех же телеграмм-каналов и распространяют ее с соответствующей <анонимной> ссылкой, так как в большинстве случаев принадлежность этих каналов неизвестна и они могут преднамеренно распространять дезинформацию. Поэтому государство должно как-то регулировать эту сферу. Он с сожалением отметил, что число источников информации стремительно растет и контроль над ними практически невозможен.

<Таким образом, возникают риски для потребителей информации. И мы предлагаем запретить ссылаться на источники, которые не соответствуют предписанным в законе требованиям. В требованиях, в частности, есть обязательство СМИ прописать свое полное название, название юридического лица, которое осуществляет данную деятельность. А также организационно-правовую форму, адрес, имя физического или юридического лица, номер телефона и многое другое>,- подчеркнул Ованнисян.

Отметим, что сфера СМИ в Армении никак не отрегулирована. Органом СМИ может считаться любой, кто пожелает, потратив небольшую сумму на создание собственного сайта.