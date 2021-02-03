Среда, 3 Февраля 2021 18:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 собственные дома на улице Тапабаши, собственные дома на улице Симена Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 19 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на 3-ем переулке Шопрона, жилые дома 10, 12 на улице Шопрона, жилые дома 60, 62 на улице Гюрджяна, здание школы N163 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11։00-17:00 жилые дома 72 на улице М.Хоренаци, 4 на улице Кочаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 50, 52, 50/2 на улице Ленинградяна, улица Асмик, улицы Лукашина 1, 2 и Зограпа, улицы Себастия, Осраеля Ори, мясной рынок полностью в Малатии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 44/4 на улице Арташисяна, жилой дом 7 на пр. Багратуняца;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Араратяна, Туманяна, Чаренца в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Мовсеса Горгисяна, Цементагорцнери в городе Арарат; частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-14:30 частично село Аревшат;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-13:00 села Дитак и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Хорс и Салли; квартал “Нор” села Шатин;

11:00-15:00 частично улицы 26 Комиссарнери, Исаакяна, Спандаряна в городе Ехегнадзор;

13:30-15:30 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-16։00 улицы 1, 2, 3, 4, 5 в общине Канакераван; квартал “Ванаовит”, офис компании “Г-Телеком”, воинская часть, ООО “Бадалян ев Ехбайрнер”, “С.Овакимян”, “Волоран”, “Цовасар фармс”, “Н.Торосян”, “СЛЛ газ” и “Эва Мак”, воинская часть МО, компании “А.Бабоян”, “Зеник Саргсян” в общине Прошян;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Вардахбюр в Ашоцком регионе;

13:00-15:00 села Сараландж, Арич и Наапетаван в Артикском регионе;

в Сюникской области:

10:30-13:00 жилые дома 60, 150, 151 на улице Галстяна в городе Горис; частично село Веришен и село Воротан;

14:00-17:00 село Шамб.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.