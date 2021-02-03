Среда, 3 Февраля 2021 16:12

АрмИнфо. В Армении будут внедрены более эффективные механизмы социального содействия, соответствующие политике правительства РА. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 3 февраля обсуждает поправки в законе "О социальном содействии" и в пакете смежных законов.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Месропа Аракеляна, правительство в своей деятельности избрало политику интегрированного социального содействия, которая должна базироваться на оценке социальной нужды. Действующими регулированиями предусматривалось создание интегрированных государственных социальных служб. В частности, из четырех структур - социального обеспечения, семейного пособия, инвалидности и занятости, три последние объединены в единую интегрированную службу. Структуру, занимавшейся социальным обеспечением, нововведение не затронуло, поскольку речь шла о большой группе пенсионеров. Однако, продолжил министр, по итогам проведенных исследований предлагается более эффективный механизм, согласно которому предусмотрено создать единую социальную службу с охватом всех четырех структур, которая будет работать по принципу единого окна и в одном офисе. Система начнет внедряться с апреля 2021 года. Во всех четырех структурах в настоящее время имеется 1824 штатные единицы, и после объединения все они будут сохранены. Произойдут лишь некоторые изменения в механизмах деятельности единой структуры.