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АрмИнфо. В Армении осуществляется специальная программа по карабахскому вопросу. Об этом 3 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.
По его словам, данная программа осуществляется высшим политическим руководством страны, а правящая фракция в парламенте не имеет возможности повлиять на ее предотвращение. ""Никто из вас не говорит, что проиграв в войне, должны уйти. Где же ваше мужское самолюбие? Совершив предательские ошибки, вы всеми возможными путями пытаетесь выйти из созданной вами же ситуации. Попробуйте выйти, посмотри, что из этого выйдет", - заявил депутат, отметив, что нынешнее правительство ведет страну к коллапсу, и уже в ближайшие месяцы встанет проблема с выплатами пенсий и заработной платы. Не будет и инвестиций, поскольку никто не будет осуществлять вложений при такой власти. За последние 2,5 года налоговые поступления увеличились на 335 млрд драмов, а объемы капитальных расходов не превышают 50 млрд драмов. Власти хотят привести в страну турецкий капитал, но и его не будет, заметил Мелкумян. Он констатировал, что партия "Процветающая Армения", будучи в правящей коалиции, никогда не сдавала земли и подписывала капитулянтское заявление.
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|В Армении будут внедрены более эффективные механизмы социального содействия
|Депутат: В Армении осуществляется специальная программа по карабахскому вопросу
|Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Арменией
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|Депутат: До сих пор правительство Армении не представило программу антикризисных мероприятий
|Ереван Анкаре: Никто не вправе давать уроки истории народу, пережившему геноцид
|Судья по делу Роберта Кочаряна и других отказалась брать самоотвод
|Министр: По положению на сегодняшний день в Арцахе нет каких-либо социальных или гуманитарных проблем
|В Армении будет внедрен новый институт специализированных судей по судебному контролю за досудебными разбирательствами
|Перед зданием парламента проходит акция протеста оппозиции
|Тюрколог: Турецко-азербайджанская мечта об изгнании России известна всем
|Католическая церковь 27 февраля будет отмечать день памяти Св. Григора Нарекаци
|За минувшие сутки в Армении выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом
|Парламентская оппозиция Армении недовольна повесткой документов, представленных правительством на обсуждение
|С 5 по 6 февраля в Армении ожидаются осадки
|Оппозиционное "Движение за спасение Родины" будет протестовать перед зданием парламента Армении
|МО РФ: В места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52058 человек
|Министр обороны РА: В вооруженных силах Армении возможны структурные изменения
|Презентована книга Патрика Тонапетяна "Ереруйк"
|Туркменистан и Султанат Оман заинтересованы в расширении взаимовыгодного сотрудничества
|Министр юстиции РА: Посещения лиц, лишенных свободы, будут разрешены
|В Армении будет увеличено количество судей
|Министр: Проделана значительная работа по реформированию системы управления государственным имуществом
|Суд принял решение об аресте контрагента МО Давида Галстяна
|Спикер армянского парламента поощрил премиями всех сотрудников НС, кроме депутатов
|Глава ПА предлагает министру юстиции разрешить свидания с заключенными в пенитенциарных учреждениях с соблюдением противоэпидемических условий
|Степанакерт разоблачает азербайджанскую информкампанию
|Замминистра: Нет ни одного законопроекта по увеличению налоговых ставок для сферы частного образования
|Араик Арутюнян созвал консультацию по частичному или полному погашению кредитов граждан
|АКБА Банк оказывает поддержку фонду страхования военнослужащих
|В Армении будет внедрена программа добровольной аттестации учителей
|Действующий председатель ОБСЕ: Международное гуманитарное право станет нашим маяком в действиях в Карабахе
|Ованнес Игитян: Представители Бюро ПАСЕ обещали поднять вопрос об армянских пленных в Азербайджане в специальном докладе
|Суд позволил Роберту Кочаряну выехать из страны
|Генсек ОДКБ посчитал некорректным давать оценку боеспособности ВС Армении после войны в Карабахе
|Правительство Армении направило в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Азербайджана
|Генсек ОДКБ: Любые наемники, сирийские боевики должны покинуть зону карабахского конфликта
|Станислав Зась: Армения не обращалась к ОДКБ за военной или другой помощью в ходе войны в Карабахе
|Генсек ОДКБ: Договоренности вокруг Нагорного Карабаха создают условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса
|Омбудсмен: Власти Азербайджана продолжают нарушать международно признанные права жителей приграничных сел Армении
|Рубен Рубинян: Главной целью армянской делегации в ПАСЕ было вынести вопрос связанный с армянскими пленными на обсуждение в структуре
|Глава армянской делегации в ПАСЕ: Следует усиливать международное давление на Азербайджан
|Америабанк 4 февраля выводит на рынок очередной транш долларовых облигаций в объеме $10 млн
|В Минобороны Армении не комментируют информацию о скором расформировании Армии обороны Арцаха
|"Аврора" поддержала проект "Цифровой Матенадаран"
|Аналитик: Южно-кавказский интерес Ирана обусловлен тревогой за собственную безопасность
|Эксперт: В вопросе пленных необходимо наращивать давление на Баку
|За минувшие сутки в Армении выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом
|Защитник прав человека на встрече с послом России вновь указал императив возвращения армянских пленных из Азербайджана
|ANCA запустил новую кампанию по сбору подписей под письмом, призывающим администрацию Байдена-Харриса поддержать Арцах и Армению
|Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
|Армения при посредничестве России предала Азербайджану двух военнослужащих, незаконно пересекших госграницу РА
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