Среда, 3 Февраля 2021 16:12

АрмИнфо. В Армении осуществляется специальная программа по карабахскому вопросу. Об этом 3 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

По его словам, данная программа осуществляется высшим политическим руководством страны, а правящая фракция в парламенте не имеет возможности повлиять на ее предотвращение. ""Никто из вас не говорит, что проиграв в войне, должны уйти. Где же ваше мужское самолюбие? Совершив предательские ошибки, вы всеми возможными путями пытаетесь выйти из созданной вами же ситуации. Попробуйте выйти, посмотри, что из этого выйдет", - заявил депутат, отметив, что нынешнее правительство ведет страну к коллапсу, и уже в ближайшие месяцы встанет проблема с выплатами пенсий и заработной платы. Не будет и инвестиций, поскольку никто не будет осуществлять вложений при такой власти. За последние 2,5 года налоговые поступления увеличились на 335 млрд драмов, а объемы капитальных расходов не превышают 50 млрд драмов. Власти хотят привести в страну турецкий капитал, но и его не будет, заметил Мелкумян. Он констатировал, что партия "Процветающая Армения", будучи в правящей коалиции, никогда не сдавала земли и подписывала капитулянтское заявление.